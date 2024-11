Doppio colpo da ko per la maggioranza di centrosinistra. Apertura dei lavori choc con il doppio annuncio di Enzo Ciconte e Carlo Guccione che si autosospendono dal gruppo del Pd. «Non possiamo continuare in questi termini – ha detto Ciconte dopo aver chiesto la parola per una comunicazione politica – la mia storia politica mi impone di auto sospendermi dal Pd. Da anni non si riunisce il gruppo e da troppo tempo la maggioranza. Forse siamo ancora in tempo per correggere la rotta e trovare le ragioni che ci uniscono. Ma stando così le cose formalizzo la mia autosospensione».

«C’è in atto uno tsunami e voi continuate a fare finta di niente». L’eco di Guccione a Ciconte. «Serve un segnale forte di discontinuità. Per questo anche io annuncio la mia autosospensione dal Pd».

La sospensione dei due consiglieri arriva dopo qualche settimana rispetto a quella di Mimmo Bevacqua e dopo qualche giorno rispetto alla formazione del gruppo Moderati per la Calabria.