Ufficializzato il voto del 23 novembre. Wanda Ferro fuori dal consiglio. Probabile, già domani, il cambio della guardia a Palazzo Alemanni

Catanzaro - Mario Oliverio è il nuovo presidente detta Regione Calabria. La proclamazione è stata fatta dall’ufficio centrale circoscrizionale della Corte d’Appello di Catanzaro. Il neogovernatore potrebbe prendere le consegne già domani. Non ha invece ottenuto il seggio Wanda Ferro, che ha guidato la coalizione sostenuta da Forza Italia e Fratelli d’Italia.

L’insediamento di Oliverio dovrebbe avvenire già domani, o al massimo giovedì. E subito si metterà a lavoro per modificare lo Statuto, come annunciato nei giorni scorsi, e per attivare un percorso virtuoso nella gestione dei fondi comunitari.

Aieta sulla giunta



Esclusione Wanda Ferro – A quanto pare l’ex presidente della Provincia di Catanzaro sarebbe pronta a presentare ricorso contro la sua esclusione, al contrario di quanto dichiarato subito dopo la sconfitta alle regionali. Per la Ferro, quei 200mila calabresi che hanno votato per lei hanno un diritto ‘costituzionale’ a vedersi rappresentati da lei, la prima degli sconfitti.

“Presenteremo ricorso al Tar – ha dichiarato la Ferro all’Agi – per rispetto verso i nostri elettori e per far valere le nostre ragioni, che del resto avevamo già esposto nella memoria presentata alla Corte d’Apello e che evidentemente non è stata tenuta in considerazione. Sono amareggiata, perché la Calabria è l’unica regione d’Italia in cui la legge è stata interpretata in maniera tale da escludere il miglior candidato presidente perdente”.