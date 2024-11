Il leader della Lega in visita ai carabinieri di Vibo “prenota” le deleghe: «Adesso si tratta di far partire una giunta di uomini e donne “tosti”»

«Adesso si tratta di far partire una giunta di uomini e donne ‘tosti’, puntando soprattutto sul lavoro che è quello che chiedono i calabresi». Lo ha detto Matteo Salvini rispondendo a Vibo alle domande dei giornalisti rispetto ai prossimi impegni della Lega in Calabria ed alla Giunta regionale che affiancherà la neo presidente Jole Santelli.

Quindi, rispetto alle deleghe in giunta, Salvini ha aggiunto: «Non abbiamo ancora parlato e non ci sono gli eletti definitivi. L’ho detto che occuparci di agricoltura, pesca e turismo per noi sarebbe un orgoglio, perché lo facciamo ovunque governiamo. Agricoltura, pesca e turismo per la Calabria potrebbero essere l’oro, il petrolio di questa terra, se ben gestiti e ben curati».

Infine, sui tempi del commissariamento della Lega della Calabria, ha detto: «Invernizzi rimarrà quanto servirà, sicuramente i voti dei calabresi sono motivo di orgoglio».