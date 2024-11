«So di poter contare su una bella squadra con cui lavorare e, soprattutto, con la grande squadra dei calabresi». Lo scrive in un post social la neo presidente della Regione, Jole Santelli.





Rivolgendosi ai suoi sostenitori, Santelli osserva: «Molti di voi, negli scorsi giorni, incontrandomi e scrivendomi si sono complimentati per il risultato elettorale del 26 gennaio e subito dopo mi hanno chiesto “E ora?”. È presto detto: ora stiamo aspettando che la Corte d’Appello termini i conteggi dei voti, ripartisca i seggi e ci dia un responso ufficiale. Io, nel frattempo, sto lavorando – prosegue la neo presidente della Regione - per capire lo stato dell’arte in alcuni settori strategici sui quali non abbiamo più tempo da perdere ed è necessario intervenire fin da subito».





E ancora: «So che avete riposto in me e nel progetto che rappresento tanta fiducia. Farò in modo di non deluderla. A prestissimo».