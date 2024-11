La consigliere Flora Sculco chiede al governatore Oliverio una accelerazione per completare la squadra di governo.

“È urgente, anche per andare oltre polemiche che rischiano di acuire la sfiducia dei calabresi nella politica, procedere all'insediamento delle Commissioni consiliari e di tutte le altre articolazioni del Consiglio. Non può passare altro tempo – si legge nella nota diffusa dalla Sculco - Il presidente Oliverio – prosegue Sculco – sta affrontando con grande energia più questioni, tocca al Consiglio regionale sostenere il progetto di cambiamento promesso ai calabresi. È indispensabile che le Commissioni inizino a lavorare a pieno ritmo, interagendo con le istanze economiche, sociali e culturali della regione, anche per consentire alla Calabria, attraverso la sua massima sede democratica, di affrontare i tanti problemi. Come quello dei tagli ai collegamenti aeroportuali da e per Milano da parte di Alitalia-Ethiad. Scelte così infelici, mentre la Calabria è pronta a cogliere le opportunità dell'Expo 2015, evidenziano che vi è, da parte di chi le compie, una sottovalutazione delle classi dirigenti calabresi non più tollerabile”.



“Dinanzi a penalizzazioni siffatte – conclude Flora Sculco – è tutta la politica che ha il dovere di interrogarsi e di chiedere più attenzione per la Calabria da parte delle istituzioni pubbliche e private nazionali, dimostrando, attraverso un dibattito in Consiglio sulle infrastrutture e il sistema trasportistico regionale, aperto a tutti i soggetti interessati, che qui si sta facendo sul serio. Bisogna agire presto e bene nell'interesse della Calabria e dei calabresi”.

Tutti gli approfondimenti nel tg di LaC news 24 (Canale 19), o in diretta streaming su www.lactv.it alle 14.15 e alle 20.00