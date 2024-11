Il governatore Oliverio vola in Canada e a Reggio Calabria slitta la votazione sulla legge per la doppia preferenza di genere. Come affermato dalla stessa promotrice della norma, la consigliera regionale Flora Sculco «il presidente della Giunta, oggi oltreoceano per impegni istituzionali, ci tiene ad essere presente a palazzo Campanella per la votazione». Servono anche però, degli approfondimenti in vista dell'approvazione del testo per alcune presunte criticità relative alla legittimità dello stesso. Approfondimenti per evitare che il provvedimento venga "bocciato" dalla Corte Costituzionale. La consigliera Sculco però si sente sicura e afferma che «la doppia preferenza verrà approvata, senza alcun dubbio».