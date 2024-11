L'esponente di opposizione, già candidato a sindaco in contrapposizione a Marcello Manna, apre il suo contenitore politico fondato sui programmi

Massimiliano De Rose prova a dettare l’agenda politica. Il mandato di Marcello Manna si avvicina alla conclusione e l’esponente di Rende cambia Rende, consigliere di opposizione, avvia la discussione collettiva sulle prospettive future della città del Campagnano, ad un anno dal ritorno alle urne. Emblematico il titolo dell’appuntamento: 2019… parliamone. Il contenitore è aperto a tutte quelle forze accomunate da una medesima visione sui temi dell’area urbana, del commercio, dell’area industriale, di tutte quelle priorità per i cittadini che l’amministrazione uscente non è stata in grado di soddisfare. Accantonando le ambizioni personali.