Cancellato il Piano strutturale comunale. Decisione drastica a Rende, doveri commissari prefettizi di Rende hanno revocato il Psc approvato come ultimo atto dall’amministrazione di Marcello Manna nel maggio del 2023. Vale a dire poco prima dello scioglimento del Comune per presunte infiltrazioni mafiose. Per loro «è interesse del comune di Rende fornire alla cittadinanza una proposta di Psc e Reu esaustiva, chiara, equa e sostenibile in modo tale da garantire che l’esercizio delle anzidette fasi di verifica si svolga con la massima effettività, secondo i principi di partecipazione informata e in modo coerente rispetto ai contenuti e alle finalità che le norme di legge assegnano rispettivamente alla fase di adozione del Psc ed a quella successiva di verifica».

I più attenti ricorderanno che, una volta insediata, la commissione straordinaria composta da Santi Giuffrè, Rosa Correale e Michele Albertini ne dispose la sospensione avuta notizia delle circostanze afferenti all’approvazione.

«Approvazione avvenuta – si leggeva nel dispositivo – con una modifica dell’ordine del giorno, disposta in corso di seduta prima ancora che buona parte dei consiglieri comunali sopraggiungessero presso la sala consiliare».

Non solo questo, perché scrissero anche che la decisione fu presa al netto «del clamore mediatico suscitato dalla vicenda, nonché dell’esposto formulato al Prefetto di Cosenza dai consiglieri comunali di opposizione, recatisi lo stesso giorno presso la prefettura per rappresentare il proprio disappunto». A quel punto la triade commissariale incaricò un collegio dei propri sovraordinati/tecnici a una valutazione peculiare del Piano strutturale comunale e del Regolamento edilizio urbanistico adottato.

I professionisti indicati dall'Unical a gennaio hanno inoltrato un documento di "Valutazione del rispetto e della conformità dell'adottando Psc di Rende alle superiori norme regolatorie regionali di pianificazione territoriale". Nel loro lavoro hanno esaminato la deliberazione consiliare di adozione del Psc di Rende e gli atti ad essa allegati sotto un duplice profilo. Innanzitutto procedimentale, riguardante quindi l'iter che ha condotto alla deliberazione consiliare del 30 maggio 2023. Poi hanno fatto le pulci al documento anche dal punto di vista tecnico-sostanziale, in particolare con riferimento alla concreta applicazione dei principi di pianificazione territoriale previsti dalle norme di legge.