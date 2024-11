Marcello Manna, appena riconfermato sindaco di Rende, si è presentato alla seduta di insediamento del nuovo consiglio comunale, con la giunta appena nominata. Quattro le riconferme nell'esecutivo. Si tratta di Pino Munno, Annamaria Artese, Domenico Ziccarelli e Marta Petrusewicz, quest'ultima assente perché a New York. Cooptati poi Mario Rausa e l'esterna Marinella Castiglione. Ancora da distribuire le deleghe. Con ogni probabilità Manna tratterrà quelle al bilancio e all'urbanistica. Gaetano Morrone invece è stato eletto presidente civico consesso.

Quattro nuovi consiglieri

Si è subito proceduto anche alla surroga dei consiglieri comunali nominati assessori. Al posto di Pino Munno è subentrata Rachele Cava, per la lista Forza Rende, Chiara Lolli ha preso il posto di Mario Rausa per la lista Marcello Manna Sindaco, Salvatore Esposito quello di Annamaria Artese nella lista Rende in Movimento e Concetta Brogno è subentrata a Domenico Ziccarelli nella lista Riformisti per Rende. Eletti poi i vicepresidenti del Consiglio comunale. Si tratta di Luciano Bonanno per la maggioranza e di Franco Beltrano per l'opposizione. Nominata infine la Commissione elettorale centrale di cui faranno parte i consiglieri Eugenio Aceto, Giovanni Gagliardi ed Enrico Monaco.

