È una nuova avventura, quella di Stefania Belvedere, giornalista oggi alla sua prima esperienza amministrativa come assessore al Comune di Rende con delega alla pubblica istruzione e allo sport. Una nomina arrivata all’interno della giunta guidata dal sindaco Sandro Principe, in cui Belvedere è entrata come assessore esterno su proposta del partito IDM, protagonista delle ultime elezioni comunali.

Nel corso della sua prima intervista da amministratrice, rilasciata a Cosenza Channel, l’assessore ha raccontato come è maturata la scelta di candidarsi e il senso di responsabilità che avverte nel vestire un ruolo pubblico, tanto più in un momento delicato per la città. Il riferimento è anche alla recente tragedia della piccola Simona Vanessa, morta nella piscina del parco acquatico di Rende: «C’è stata grande partecipazione emotiva in Consiglio comunale – ha detto Belvedere – e il sindaco ha voluto far sentire subito la vicinanza dell’istituzione alla famiglia, con la proclamazione del lutto cittadino e il doveroso silenzio».

L’ingresso in politica è arrivato quasi per caso, ma non per caso è maturata la fiducia da parte di chi l’ha voluta in giunta. «Ho seguito le elezioni da giornalista ma anche da osservatrice coinvolta – spiega – in particolare quella dell’onorevole Principe, sostenuta da IDM. Ho sempre visto la politica da un’altra prospettiva, ma mi ha convinta l’idea di poter contribuire concretamente. Sono madre di tre figli, tutti cresciuti e formati a Rende, e credo fortemente in questa città. Le deleghe che mi sono state affidate riflettono esattamente ciò che vivo e conosco».

Il nuovo assessore di Rende, espressione di IDM, racconta il suo impegno per l’infanzia, le famiglie e gli impianti sportivi: “Vogliamo restituire slancio alla città”

Le linee programmatiche approvate nel secondo Consiglio comunale della legislatura delineano con chiarezza la direzione su scuola e sport. «Consideriamo scuola e formazione un investimento strategico per le nuove generazioni. Lavoreremo sulla sicurezza degli edifici, sull’estensione dell’offerta formativa oltre l’orario curriculare, sull’efficienza energetica e la valorizzazione degli spazi verdi. Sono già previsti due nuovi asili e stiamo progettando nuove strutture dove necessario».

Non solo infrastrutture. Tra gli obiettivi prioritari c’è anche il sostegno concreto alle famiglie, con servizi per l’infanzia come trasporto scolastico, mensa, pre e post scuola. «Vogliamo contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica – ha spiegato l’assessore – anche attraverso sportelli di ascolto e percorsi mirati. Intendiamo rafforzare il legame scuola-lavoro, promuovendo stage e laboratori in sinergia con l’Università della Calabria, le imprese e le agenzie formative».

Quanto allo sport, l’intento è fare di Rende una città «attiva e attenta al benessere dei suoi cittadini». Si punta sul rilancio degli impianti esistenti e sulla creazione di nuove strutture. Tra queste, un nuovo stadio «che sarà un vero gioiellino», come lo ha definito il sindaco Principe in Consiglio. «Ci sono tante idee in cantiere – afferma Belvedere – ma occorre tempo, lavoro, impegno. La città ha bisogno di ritrovare slancio e progettualità dopo due anni di stallo. La nostra squadra è giovane, dinamica, determinata a dare risposte concrete».

Nei primi giorni di incarico, l’assessore ha già incontrato i dirigenti scolastici del territorio, avviando un confronto diretto sui problemi accumulati nel tempo: «C’è stata grande disponibilità. Le criticità ci sono, dai libri ai trasporti, fino all’arredo scolastico, ma stiamo già lavorando con l’ufficio tecnico per arrivare pronti all’inizio dell’anno scolastico».

Parlando di Rende, Belvedere non dimentica il suo punto di forza: la presenza dell’Unical e di un tessuto scolastico tra i più ricchi della regione. Ma ammette anche i limiti su cui intervenire, a partire dalla zona industriale: «La situazione ereditata è difficile, ma ho già verificato che gli uffici stanno lavorando al rifacimento del manto stradale. Ci vorrà tempo e serviranno risorse, ma la direzione è tracciata”.

Quanto al suo partito, IDM, Belvedere sottolinea il peso politico e la crescita: «Ha avuto un ruolo determinante alle scorse elezioni e ha creduto sin dall’inizio nella visione del sindaco Principe. A livello locale l’obiettivo è fare squadra, andare oltre le appartenenze e lavorare per la città. Questo sarà il nostro stile».

E infine, un’immagine simbolica del sindaco Sandro Principe: «Non è un treno qualsiasi – sorride l’assessore – ma un treno solido, forte, capace di correre con la determinazione e il passo di chi conosce bene la propria meta. Credo che ci riuscirà».

L’intervista si chiude con un impegno: «Racconteremo i progetti, gli sviluppi e i risultati. Con trasparenza. E con la voglia di fare bene».