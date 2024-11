«La peggiore classe dirigente che abbia mai guidato il comune di Rende». Non fa sconti il consigliere de La Terza Rende Carlo Petrassi, nel valutare l'operato della giunta Manna, soprattutto dopo che il sindaco ha dovuto chiedere soccorso alla Lega per non perdere la maggioranza. Salvatore Bruno lo ha intervistato.