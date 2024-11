Il punto all'ordine del giorno è stato rinviato alla prossima assise che si terrà il 30 gennaio. Designato a sedere sul prestigioso scranno è Mario Rausa, esponente del Nuovo Centro Destra

I tempi sembravano maturi per l'elezione del nuovo presidente del Consiglio di Rende, in sostituzione della dimissionaria Anna Maria Artese, in predicato di entrare in giunta. Invece ancora una volta il punto all'ordine del giorno è stato rinviato alla prossima assise che si terrà il 30 gennaio prossimo.

La decisione è stata assunta in sede di conferenza dei capigruppo, durante la seduta dell'odierna assemblea. Designato a sedere sul prestigioso scranno è Mario Rausa, esponente del Nuovo Centro Destra. Affinché la sua investitura si concretizzi però, bisognerà attendere il voto alle provinciali del 29 gennaio. Poi ci sarà il via libera per questa carica e per il rimpasto dell'esecutivo Manna.

Salvatore Bruno