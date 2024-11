«Ho letto della sfida ad un confronto televisivo che uno dei candidati a sindaco del Comune di Rende, Mimmo Talarico, ha lanciato nei confronti del sindaco uscente Marcello Manna. Noi di LaC Tv avevamo già invitato i candidati ad un confronto televisivo dalla tribuna del nostro talk "Pubblica Piazza - speciale elezioni 2019" che sta andando in onda in questi giorni sul canale 19 di LaC Tv ogni mercoledì, giovedì e venerdì alle 23:30. Sia Manna che Talarico avevano declinato l’invito per ragioni diverse. Tuttavia, ci rendiamo ancora disponibili come sede di questo eventuale confronto offrendo uno spazio nel talk Pubblica Piazza».

Pasquale Motta, direttore di lacnews24.it e conduttore del talk Pubblica Piazza.