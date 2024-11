Il documento contabile, per gli enti coinvolti, non è stato approvato entro il 30 aprile. Si dovrà procedere nei prossimi venti giorni, pena la nomina dei commissari e l’avvio dello scioglimento

Il prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari ha diffidato sessantacinque consigli comunali i quali non hanno adottato, entro il termine del 30 aprile 2019 la deliberazione di cui all’art. 227, II comma del D.L.vo 267/2000 concernente la l’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2018, intimando agli stessi di provvedere entro venti giorni dalla data di ricevimento della diffida. In caso di eventuale e ulteriore inadempienza da parte dei citati organi comunali, si procederà con la nomina dei commissari e, sussistendone i presupposti, l’avvio della procedura di scioglimento del Consiglio comunale.