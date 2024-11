Tour al Sud per Matteo Renzi: prima sarà a Catania, e poi a Reggio Calabria all’ex Omeca dell’Ansaldo Breda.

“Non mi faccio chiudere nei palazzi, vado ad ascoltare le storie degli italiani” ha scritto il premier su Twitter, condendo il messaggio con l’hashtag #sud. Renzi oggi sarà impegnato a Catania, prima di spostarsi a Reggio Calabria. Continuano le variazioni nel programma: nel corso della visita a Reggio non passerà da Palazzo San Giorgio, dove lo attendeva Falcomatà. Ufficialmente per motivi di ordine pubblico. Sono annunciate infatti contestazioni in Calabria, da parte della Fiom.

