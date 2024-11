Il presidente del Consiglio nel Reggino per inaugurare il ponte elettrico di Terna

Ad accoglierlo l'ad della società Matteo Del Sante, insieme al presidente della Regione Mario Oliverio, il presidente dell'Authority del gas, Guido Bortoni, e del sindaco di Messina Renato Accorinti. Ancora una volta il premier scende in Calabria, per inaugurare una infrastruttura, un altro segno, per Renzi, delle politiche di sviluppo 'serie' che il governo mette in campo per la regione.