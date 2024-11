Arriva il commento del premier sulle regionali, in Emilia e Calabria. Festeggia la vittoria, il crollo di Forza Italia, ma esprime la sua preoccupazione perl'altissimo astensionismo.

Elezioni regionali - "Male affluenza, bene risultati: 2-0 netto. 4 regioni su 4 strappate alla dx in 9 mesi. Lega asfalta forza Italia e Grillo. Pd sopra il 40%". Matteo Renzi festeggia per i risultati elettorali del Partito Democratico in Emilia Romagna e Calabria, che dovrebbe vincere agevolmente. Il vero dato politico di queste elezioni resta però l'astensionismo, un segnale che dovrebbe preoccupare il presidente del Consiglio.