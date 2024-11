Il premier domani torna in Calabria, a Reggio, dove farà un sopralluogo all’ex officine Omeca dell’Ansaldo Breda, prima di spostarsi in Comune per un incontro con il sindaco Falcomatà

Reggio Calabria – Renzi ritorna in Calabria per dare un nuovo segnale di attenzione alla Regione, come promesso nel corso dell’ultima visita, a Cosenza per la chiusura della campagna elettorale di Mario Oliverio. Non teme le contestazioni il premier, quelle annunciate dalla Cgil e dalla Fiom, che per domani hanno indetto otto ore di sciopero generale. Si dissociano Cisl e Uil, che chiedo al governo interventi decisi per far uscire la Calabria dalla crisi in cui è sprofondata, ma senza mettere in scena clamorose proteste in occasione di ogni visita, come invece intende fare la Cgil. Il premier domani è atteso all’ex Omeca Ansaldo Breda di Torre Lupo, dove sarà presente un presidio di lavoratori. Poi il trasferimento in comune, a Palazzo San Giorgio, dove lo attenderà il sindaco renziano Giuseppe Falcomatà.