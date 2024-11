Il sindaco alla consegna dei lavori per il completamento del teatro di Gallico: «Si chiude un cerchio dopo 20 anni». Ma in questo tempo com'è cambiata la città? E quale la percezione del giovane sindaco rispetto al padre? Lo abbiamo chiesto ai cittadini

«Si chiude un cerchio». Così si è espresso il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, nel giorno della consegna dei lavori di completamento del teatro di Gallico. Ed effettivamente lo è se si considera che la prima pietra fu posata nel 2000, quando ad amministrare la città c'era suo padre, il sindaco della primavera di Reggio, Italo Falcomatà. Ed allora da qui nasce la nostra idea di andare a fare un piccolo sondaggio fra i reggini, per chiedere come si vive oggi nella città dello Stretto, quali le differenze con 20 anni fa e se il giovane Giuseppe possa essere considerato l'erede di Italo nel cuore dei cittadini. Ecco come ci hanno risposto.

Consolato Minniti