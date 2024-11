Il senatore di Alternativa popolare: “Dopo sette anni il 30 settembre la Calabria riavrà un importante pezzo del proprio sistema ospedaliero. È la vittoria della buona politica”

"L'ospedale di Praia a Mare è realtà. Infatti oggi il commissario Eugenio Sciabica ha ufficialmente comunicato ai sindaci di Praia e Tortora l'attuazione della sentenza del Consiglio di Stato datata maggio 2014. Dopo sette anni, quindi, il 30 settembre la Calabria riavrà un importante pezzo del proprio sistema ospedaliero, con un bacino di riferimento altamente significativo, la cui chiusura aveva causato enormi disagi ai cittadini dei territori vicini”.

Gentile: "E' la vittoria della buona politica"

È quanto dichiarato dal senatore di Alternativa popolare Antonio Gentile che continua: “Dall'inizio ho seguito la vicenda raccogliendo le richieste pressanti della gente che per troppo tempo era stata illusa. Avevo preso un impegno con la cittadinanza ed ora posso dire di averlo mantenuto. E' la vittoria della buona politica, di quella che promette e mantiene, di quella capace di ascoltare i cittadini e non di lusingarli. E' un successo di Alternativa popolare che oltre a confermare la sua serietà e l'impegno affianco alla gente ed ai suoi problemi, dimostra l'attenzione per il territorio ed il suo profondo radicamento. A dimostrazione che la politica si fa ancora ascoltando le persone, incontrandole e non scrivendo 'tweet' e 'post'. Ed un ringraziamento speciale va al ministro Lorenzin, la cui tenacia e sensibilità ha consentito di risolvere una vicenda che sembrava non avere mai un esito positivo. Oggi è una bella giornata per i cittadini di Praia a Mare – conclude - per tutte quelle associazioni, quegli uomini e quelle donne che in questi anni hanno portato avanti una lunga battaglia ed ai quali con orgoglio possiamo dire che l'abbiamo vinta".