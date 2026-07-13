Il consigliere comunale di Catanzaro interviene sulla “situazione di pericolo e degrado che si è venuta a creare sul canalone a causa della negligenza degli Uffici comunali”

"Il degrado e l’indifferenza stanno rendendo Via G. Rito e Via Conti di Loritello sempre più pericolose e impraticabili sia per i pedoni che per le auto. È una situazione che va avanti da troppo tempo e che il Comune non può più ignorare".

Lo denuncia il Consigliere Comunale di Catanzaro Eugenio Riccio che oggi ha presentato un nuovo esposto al Sindaco, alla Polizia Locale e alla Prefettura.

"Già il 9 ottobre 2025 avevo segnalato ufficialmente la situazione di pericolo dovuta al canalone di raccolta delle acque meteoriche in Via G. Rito, chiedendo un intervento urgente di bonifica e manutenzione e un sopralluogo congiunto. A distanza di circa un anno la situazione è peggiorata" dichiara Riccio.

"Nel frattempo il degrado è peggiorato. In Via G. Rito e in Via Conti di Loritello l’incuria è ormai permanente: strade dissestate, marciapiedi invasi da erbacce e rifiuti, tombini e canaloni intasati. Stiamo parlando di vie molto frequentate dove ogni giorno passano famiglie, anziani e studenti. Lasciarle in queste condizioni significa esporre i cittadini a rischi concreti e l’Ente a responsabilità per eventuali danni".

"Con il mio esposto chiedo 3 cose semplici: un sopralluogo immediato, gli interventi di pulizia e messa in sicurezza del canalone e delle strade, e un cronoprogramma scritto degli interventi. I cittadini pagano le tasse e hanno diritto a strade sicure e pulite" conclude il Consigliere Riccio. "Se non ci sarà risposta in tempi rapidi porterò la questione in Consiglio Comunale".