Lo hanno comunicato Mimma Di Certo, Pino Ippolito e Aldo Trimboli. Il ricorso è stato presentato da tutti ad eccezione di Francesco Trentinella

Il prefetto Michele Di Bari riceverà, con grande sollecitudine pomeriggio stesso, i 5 candidati a sindaco di Palmi che stamattina hanno presentato ricorso per chiedere il riconteggio dei voti. E' quanto comunicato in conferenza stampa da 3 dei 5 contendenti, che hanno convocato i giornalisti in un bar del centro, Mimma Di Certo, Pino Ippolito e Aldo Trimboli, che hanno giustificato le assenze di Giuseppe Ranuccio e Silvana Misale collegandole a impegni vari e di lavoro.

Hanno spiegato che l'incontro in prefettura è previsto per le 19. Alla conferenza stampa erano inoltre assenti figure politiche a sostegno di Misale e Ranuccio, ma e' stato escluso che si sia di fronte ad una spaccatura del fronte, chiarendo che comunque i due parteciperanno al confronto col prefetto. Nel corso della conferenza stampa, rispetto al ricorso presentato da tutti con l'esclusione del candidato Francesco Trentinella , è stato detto che viene valutata la possibilità di chiedere che nel ballottaggio del 25 giugno venga cambiata la composizione dei seggi incriminati. Ancora poche quindi per avere una prima risposta al quesito sulla conferma della sfida Ranuccio-Trentinella. Di Certo e Ippolito, a differenza di Trimboli, hanno anticipato l'intenzione di presentare ricorso al Tar, nel caso in cui l'attuale istanza non abbia per loro esito favorevole.





Agostino Pantano