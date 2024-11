Si tratta di Matteo Folino, candidato nella lista nuovo Psi-Pri che si va ad aggiungere ai quattro ricorrenti Nicola Mastroianni, Francesco Chirillo, Giovanni Talarico e Giovanni Tedesco

Con udienza dell’11 dicembre, il Tar ha accolto l’istanza di Matteo Folino, candidato nella lista nuovo Psi-Pri che si va ad aggiungere a quella di altri 4 ricorrenti.



Matteo Folino, difeso dall’avvocato Maria Carioti, ha infatti richiesto la verifica per il seggio di Forza Italia. In particolare richieste verifiche dei verbali e delle tabelle di scrutinio nelle sezioni nn. 22, 25, 37, 47, 49; dei voti di lista ottenuti da Forza Italia nelle sezioni nn. 40, 75 e 77 e la verifica dei verbali delle sezioni nn. 38, 65, 66, 67, 71, 73 e 75. Folino ha chiesto che gli venga riconosciuta la carica di consigliere comunale a scapito dell’eletto Tranquillo Paradiso con la lista Forza Italia. L’udienza è fissata per il 9 marzo 2016.

Gli altri ricorsi - Nicola Mastroianni (Pd), Francesco Chirillo (Ncd), Giovanni Talarico (Fi) e Giovanni Tedesco (Democratici per Lamezia), difesi dall’avvocato Francesco Pitaro, avevano anch’essi denunciato presunte irregolarità nei verbali di sezione. Era stata dunque ammessa la verifica in 16 sezioni elettorali (18, 24, 28, 31, 32, 36, 38, 52, 56, 57, 59, 66, 71, 73, 74 e 77 del primo turno delle elezioni svoltesi il 31 maggio 2015). Fissata per il 6 aprile la discussione del ricorso.