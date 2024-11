Di nuovo gelo tra il governo regionale guidato da Oliverio e il governo Renzi. Ancora una volta il motivo sarebbe la nomina di Nino De Gaetano nella Giunta, secondo quanto riporta Adriano Mollo sul Quotidiano della Calabria.

Sarebbe ben tre le informative su Nino De Gaetano riposte sulla scrivania di Matteo Renzi. Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, concordi nell’evidenziare i legami tra il politico reggino e la cosca Tegano, che lo avrebbe sostenuto con decisione nel corso delle elezioni regionali del 2010. Da qui nascerebbe la nuova lontananza tra il governo Renzi e Mario Oliverio, già esplosa con il caso Lanzetta, che ha rinunciato al posto in Giunta proprio per la presenza di De Gaetano, attaccato in quei giorni anche dal sottosegretario Delrio.