L'assessore regionale ha commentato: «L'intento della riforma che stiamo portando avanti con il Presidente Oliverio è quello di mettere la persona al centro delle politiche sociali»

"L'assessore regionale alle Politiche sociali, Federica Roccisano, insieme alla dirigente del settore Politiche Sociali Giovanna La Terra e a Simone Naldoni, referente di FederSanità Anci, ha incontrato, nell'ambito di una 'due giorni', i responsabili tecnici e politici dei distretti sociali presenti sul territorio regionale per programmare e condividere i passi successivi della Riforma del Welfare calabrese".

E' quanto si apprende da una nota dell'ufficio stampa della Giunta regionale. "Insieme alla lettera di convocazione - ha detto l'assessore Roccisano - avevamo invitato i comuni a compilare una scheda di rilevazione, realizzata da FederSanità, per avere una fotografia nitida sulla situazione organizzativa degli uffici di piano e sulle necessità dei Comuni per applicare al meglio la riforma. Gli incontri di questi due giorni ci sono serviti anche per confrontarci sul livello di supporto necessario per la migliore programmazione delle politiche sociali. I Comuni sanno che è loro la funzione fondamentale delle politiche sociali. Noi, come Regione, lavoreremo sin dai prossimi giorni per rafforzarne gli uffici e garantire la presenza di personale adeguatamente formato. Intanto proseguiremo con le approvazioni dei regolamenti attuativi della riforma e del regolamento per la costituzione degli uffici di piano. Ad ottobre ci sarà un focus specifico che vedrà al centro ogni distretto calabrese, così da poter superare insieme le possibili criticità".

"L'intento della riforma che stiamo portando avanti con il presidente Oliverio - ha concluso Federica Roccisano - è quello di mettere la persona al centro delle politiche sociali. Ed é proprio per questo che accompagneremo tutte gli attori coinvolti tutelando e garantendo finalmente la più giusta erogazione dei servizi".