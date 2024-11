Tornano in libertà Nino De Gaetano e Giovanni Bilardi. L’annullamento degli arresti domiciliari riguarda solo la sussistenza delle esigenze cautelari e non quella dei gravi indizi di colpevolezza

Il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria ha annullato le ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del Senatore Giovanni Bilardi e dell'ex assessore regionale, Nino De Gaetano.

Accolte le tesi difensive degli avvocati Saveria Cusumano e Emanuele Genovese (per Bilardi) e Danilo Leva e Luciano Terra (per De Gaetano): l'annullamento riguarda solo ed esclusivamente la sussistenza delle esigenze cautelari e non quella dei gravi indizi di colpevolezza.



Si attende ora la decisione per l'ex assessore regionale Luigi Fedele.