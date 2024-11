Il primo cittadino tiene per sé le deleghe ai Lavori pubblici, all’Urbanistica e al Demanio precedentemente detenute da Claudio Roseto

Questa mattina il sindaco di Trebisacce (Cs) Alex Aurelio ha firmato i decreti per la redistribuzione delle deleghe della giunta Municipale.

«Il governo sempre più complesso della cosa pubblica locale impone la condivisione di metodi univoci ed obiettivi precisi, ma anche la misurazione frequente dei risultati connessi alla visione politica e la fiducia tra sindaco e suoi delegati» ha detto Aurelio, presentando la sua nuova squadra.

La nuova Giunta di Trebisacce è composta da Nicoletta Tufaro (vicesindaco con deleghe all’Ambiente, alle Politiche Agricole e alla Green Economy), Leonardo Petrone che oltre a Turismo, Politiche Giovanili e Protezione Civile acquisisce da oggi anche le deleghe allo Spettacolo e ai Grandi eventi precedentemente detenute da Daniela Nigro, Antonia Roseti (Politiche sociali, Istruzione, Cultura e Pari Opportunità).

Il primo cittadino mantiene le deleghe ai Lavori pubblici, al Decoro e Arredo Urbano, all’Urbanistica e al Demanio, precedentemente detenute da Claudio Roseto.

«Rivedere in progress la distribuzione o l’assegnazione delle deleghe assegnate – ha detto il sindaco - non soltanto risponde ai principi costituzionali di efficacia ed efficienza ed in generale a quelli di buon andamento della pubblica amministrazione ma migliora, rafforza e rilancia tutta l’azione programmatica dell’Esecutivo».