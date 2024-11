Il rinvio del Consiglio regionale, chiesto da Morrone, ha provocato uno scontro interno nel gruppo di Forza Italia. Tutti gli altri consiglieri hanno firmato un comunicato per dissociarsi da Morrone, e lo scontro è proseguito nelle ore successive.

La richiesta di rinvio del Consiglio regionale arrivata da Ennio Morrone, e accolta da Talarico e da Oliverio, non è stata digerita dai colleghi di Forza Italia. Lo scontro è iniziato con un comunicato stampa, firmato da tutti gli altri consiglieri regionali di Fi. E, secondo quanto riporta il Corriere della Calabria, sarebbe proseguita nei giorni successivi su Whatsapp.



Lo scontro più duro è tra lo stesso Morrone, convinto di essere stato tradito, e il collega Domenico Tallini, convinto di aver tamponato una figuraccia. A far da paciere la coordinatrice regionale del partito Jole Santelli, che chiede a tutti di discutere la cosa solo nelle prossime riunioni del coordinamento regionale, senza portare lo scontro interno in pubblico. Nazzareno Salerno, sempre sul sistema di messaggistica istantanea, nega di aver firmato il comunicato contro Morrone, che sarebbe stato redatto con ‘l’aiuto’ di Roberto Occhiuto’. Insomma, più che mettere in difficoltà il neo presidente Oliverio, i forzisti sembrano ancora concentrati sullo scontro interno.