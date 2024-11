Sono 30 i comuni in provincia di Cosenza, che si sono recati alle urne il 3 e 4 ottobre 2021. Tra le amministrazioni che rinnovano il consiglio comunale spicca senza dubbio la città di Cosenza, dove è terminata dopo quasi nove anni e mezzo l’esperienza di Mario Occhiuto, rieletto per due volte consecutive alla guida di Palazzo dei Bruzi.

Elezioni comunali 2021 nel Cosentino: ecco dove si è votato e i risultati dei sindaci eletti

Area tirrenica

-Aieta: É Pasquale de Franco il sindaco eletto che vince su Nicola Cetraro. Ultimo e fuori dal consiglio comunale Michele Parise

-Cleto: il sindaco vincente è Armando Bossio

-San Nicola Arcella: dopo un testa a testa a colpi di voti a spuntarla è Eugenio Madeo che vince con 620 voti. Domenico Donadio si ferma a 601

-Guardia Piemontese eletto sindaco Vincenzo Rocchetti, sconfitta Antonietta De Angelis

-Sangineto: eletto sindaco Michele Guardia, sconfitto Giuseppe Cetraro

-Belmonte Calabro: eletto sindaco Roberto Veltri, sconfitto Giancarlo Pellegrino

-San Pietro in Amantea: eletto Gioacchino Lorelli con il 96,57% dei voti, sconfitto Benedetto Perri

-Fuscaldo: Competizione elettorale che vedeva 3 candidati a sindaco. Vince Giacomo Middea

-Falconara Albanese: sindaco eletto Francesco Candreva che ha la meglio con il 36,65% su Giuseppe Porco, che dopo un testa a testa si attesta al risultato del 35,24%

Area Cosenza-Presila-Savuto-media valle del Crati

-Cosenza

-Celico: eletto sindaco con il 55,56% delle preferenze Francesco Matteo Lettieri. Sconfitto Luigi Corrado

-Cerisano: eletto Lucio Di Gioia

-Rovito

-Bisignano: Francesco Fucile vince. Sconfitta Veronique Capalbo

-Rogliano: eletto sindaco Giovanni Altomare. Sconfitto invece Leonardo Citino

-Marano Principato: Vince Pino Salerno contro Emilia Carbone

-Mangone: eletto sindaco Orazio Berardi che con il 55,72% vince su Francesco Domanico

-Lago: Riconfermato alla guida Enzo Scanga, sindaco uscente e alla guida dell'unica lista in competizione. Quella del suo avversario, Vittorio Cupelli, era stata infatti ricusata il mese scorso. Per l'elezione serviva che il 40% degli aventi diritto al voto si recasse alle urne, dato che sul sito del Ministero degli Interni non è stato raggiunto. Grazie alle nuove norme, che fanno sì che non si tenga conto degli italiani residenti all'estero in questo calcolo, la soglia minima è stata invece superata.

-Altilia: Pasqualino De Rose è il sindaco eletto, che vince con il 94,77% dei voti contro Francesco Greco fermo al 5,23%

-Pietrafitta: eletto a sindaco Antonio Muto: unico candidato alla corsa di primo cittadino che ottiene 588 voti. Schede bianche 172, nulle 72

-Spezzano della Sila: Con il 70,34% delle preferenze eletto sindaco Salvatore Monaco

-Zumpano: eletto a sindaco Fabrizio Fabiano con 1.057 voti. Si ferma invece a quota 671 preferenze la corsa di Franco Carmelo Carelli

Area jonica

-Albidona: eletto sindaco Leonardo Aurelio, vittorioso contro Giuseppe Lizzano

-Amendolara: Pasquale Aprile ha vinto una sfida combattuta contro Antonio Liguori e Maria Rita Acciardi

-Calopezzati: Con il 58,04% dei voti Edoardo Giudiceandrea vince le elezioni comunali contro Pasquale Pedace che si ferma al 41,96%

-San Demetrio Corone: Ernesto Madeo, con il 39,69% dei voti, la spunta su Salvatore Mauro che arriva al 35,80%. Terzo il sindaco uscente Salvatore Lamirata al 24,51%

-Francavilla Marittima: 910 voti per Gaetano Tursi che con il 51,30% vince contro Leonardo Valente, attestatosi a quota 864 preferenza

-San Cosmo Albanese: Con il 57,22% è Damiano Baffa viene eletto sindaco del comune arbereshe. Battuto Cosmo Azzinnari che ottiene il 42,78%

-San Lorenzo Bellizzi: eletto Antonio Cersosimo

-Scala Coeli: eletto Giovanni Natalone con il 50,25%