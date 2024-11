«Io credo di poter essere soddisfatto perché già in soli tre mesi abbiamo raggiunto alcuni obiettivi: ho assunto la responsabilità della sanità, abbiamo aperto tre ospedali e, tra le altre cose, siamo riusciti a far approvare alcuni emendamenti». Così il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ospite a Piazza Parlamento negli studi di ViaCondotti21 a Roma.

In particolare, il presidente ha parlato della necessità di far giungere nuovi fondi in Calabria mediante operazioni strategiche: «È stato utile che il magistrato Nicola Gratteri abbia partecipato alla nostra iniziativa a Dubai, l’intento è quello di attrarre investimenti dall’estero. Il porto di Gioia Tauro è uno dei principali porti del mondo, che secondo economisti ed esperti di logistica potrebbe crescere sempre più d’importanza nel tempo, anche per via della guerra, che probabilmente modificherà alcune tratte internazionali. Il porto di Gioia Tauro ha, quindi, un grosso potenziale, il problema è che tutto ciò sembra essere dimenticato dal resto d’Italia».

Roberto Occhiuto ha parlato anche dei fondi Covid nel bilancio delle aziende sanitarie e sulla situazione drammatica degli aeroporti, di cui la Regione Calabria, sotto sua direttiva, ha acquisito delle quote, con l’intento di risollevarne un po’ l’assetto economico.

