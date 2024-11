La decisione ratificata, con voto unanime, dall'assemblea del gruppo azzurro presieduta da Renato Brunetta

"Il presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta, sentito il presidente del partito, Silvio Berlusconi, e sentita la vice presidente vicaria del gruppo a Montecitorio, Mariastella Gelmini, ha nominato il deputato Roberto Occhiuto vice presidente del gruppo Forza Italia della Camera dei deputati”. È quanto si legge in una nota del gruppo Forza Italia della Camera dei deputati. “La decisione e' stata ratificata, con voto unanime, dall'assemblea del gruppo azzurro. Congratulazioni e buon lavoro a Roberto Occhiuto”.

La soddisfazione di Jole Santelli

«Il partito non poteva fare scelta migliore nell'individuare in Roberto Occhiuto il nuovo vice capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati». Lo dichiara Jole Santelli, commentando la nomina di Roberto Occhiuto a vice capogruppo di Forza Italia alla Camera.

«Le sue capacità, la sua caparbia e le sue competenze saranno ancora di più a disposizione del partito, fungendo da punto di riferimento per i colleghi in aula e spina nel fianco ad una maggioranza ormai allo sbando. A nome di tutto il coordinamento regionale di Forza Italia auguriamo con orgoglio a Roberto i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova importante sfida, certi del suo grande impegno e della serietà istituzionale che da sempre lo contraddistingue».

Nicolò: "La nomina rende merito alle capacità di Occhiuto"