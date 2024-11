VIDEO | Il deputato non arretra: «Scelgo il nome rispetto all'appartenenza politica». E sulla Santelli: «Era più di un'amica»

Roberto Occhiuto ha scelto di sostenere la candidatura del fratello Mario alla presidenza della Regione, anche se questo comporterà inevitabilmente lo strappo con Forza Italia: «Inaccettabile il veto imposto dalla Lega - ha detto -. Scelgo il nome rispetto all'appartenenza politica».



Rassegnerà le proprie dimissioni un minuto dopo la presentazione delle liste della coalizione civica capeggiata da Mario Occhiuto in corsa per il voto del 26 gennaio.



Sul divorzio dalla coordinatrice regionale Jole Santelli amaro il commento: «Per noi era più un'amica. Dispiace soprattutto per la poca trasparenza che ha dimostrato negli ultimi giorni».



Ecco l'intervista che ha rilasciato al nostro network