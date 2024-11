L’Onorevole Rosanna Scopelliti del Ncd: ‘è necessario incrementare i servizi di scorta ai magistrati antimafia’

Rosanna Scopelliti, capogruppo alla Commissione Difesa della Camera dei Deputati e componente della Commissione Parlamentare Antimafia esprime solidarietà al pm Bruni: “Desidero far giungere anche la mia personale solidarietà al dott. Pierpaolo Bruni, pm della DDA di Catanzaro, dopo che è stata resa nota la notizia, rivelata da un pentito, che la ‘ndrangheta stava elaborando un piano per colpirli, ha dichiarato in una nota l’onorevole Rosanna Scopelliti, del Ncd, in una nota stampa. I magistrati antimafia, come ha detto il procuratore nazionale Roberti, sanno benissimo di essere esposti a questo tipo di minacce, specialmente quando lavorano in maniera eccellente come il dott. Bruni, e quindi la notizia della volontà di colpirlo da parte dei mafiosi non ci lascia certamente stupiti. Quello che mi preoccupa invece, e per questo chiedo il massimo dell’attenzione agli organi istituzionali preposti alla vigilanza, è l’accuratezza del piano rivelato dal pentito, con riferimenti precisi agli spostamenti del magistrato, che evidentemente è stato pedinato da tempo. Appare assolutamente necessario, alla luce di tutto ciò, non solo incrementare i servizi di scorta ai magistrati antimafia, ma anche dotarli di mezzi ed apparecchiature che consentano un monitoraggio più accurato di qualsiasi potenziale spionaggio possa essere attivato nei loro confronti, dentro e fuori dagli Uffici Giudiziari”.