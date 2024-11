Per la Camera otto collegi uninominali e due listini proporzionali, per il Senato quattro uninominali e un listino

In via di definizione la suddivisione dei collegi uninominali per le elezioni politiche della prossima primavera. In Calabria, secondo alcune indiscrezioni, saranno otto per la corsa alla Camera e quattro per concorrere a Palazzo Madama. Per quanto concerne invece i listini per i collegi proporzionali, saranno due per Montecitorio e uno per il Senato, tutti composti da sei nominativi. Nel complesso dunque, nella regione saranno eletti venti deputati, di cui otto con il sistema maggioritario e dodici con il sistema proporzionale, e 10 senatori di cui quattro eletti con il sistema maggioritario e sei con il proporzionale.

La fascia jonica della provincia di Cosenza insieme a Crotone

Gli otto collegi uninominali per la Camera corrisponderebbero a quelli già previsti negli anni novanta dal Mattarellum per il Senato: Castrovillari, Corigliano Calabro, Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Palmi, Reggio Calabria. Ancora incerta invece la divisione del territorio per i quattro collegi uninominali del Senato. Secondo quanto si è appreso, uno dei collegi ingloberà Cosenza, la costa tirrenica da Amantea a Tortora, Castrovillari e i paesi della Valle del Crati. La fascia jonica cosentina invece dovrebbe essere nel medesimo collegio senatoriale di Crotone. Un terzo collegio dovrebbe mettere insieme le province di Catanzaro e Vibo Valentia e l’ultimo collegio dovrebbe comprendere l’intera provincia di Reggio Calabria.