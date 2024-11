Governo Meloni al lavoro in vista del varo della Manovra economica di fine anno. Pensioni, flat tax, reddito di cittadinanza turbano i sogni degli italiani, impegnati già a destreggiarsi con l’incubo del caro energia. Sullo sfondo, un Pd senz’anima e orfano della sua storia, e le destre obbedienti al Verbo sovranazionale con qualche fiotto di patriottismo bluette.

“Rossi relativi e neri per caso” è il titolo scelto da Antonella Grippo per la nuova puntata di Perfidia in onda questa sera sui canali di LaC Tv. L’autrice e conduttrice del fortunato talk politico, discuterà dei temi dell’attualità politica con una batteria di ospiti che non ha bisogno di presentazioni.

E così, se Vincenzo Speziali (Terzo Polo) e Graziano Di Natale (Pd) contribuiranno a chiarire lo scenario regionale, saranno il noto fotografo (e ora politico) Oliverio Toscani, il filosofo Diego Fusaro, lo scrittore e docente Stefano Zecchi, e non ultimo il già presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, ad arricchire il dibattito sui principali fatti nazionali e internazionali in cui sta muovendo i suoi passi il Governo di destra-centro di Giorgia Meloni.

Dunque, appuntamento con Antonella Grippo e la nuova stagione di Perfidia, questa sera, a partire dalle 21 su LaC Tv al canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 della piattaforma Sky.