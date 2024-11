Secondo il consigliere gli azzurri non sarebbero stati ai patti

Ha messo i puntini sulle i il consigliere regionale di Forza Italia Nazzareno Salerno durante l’incontro organizzato da Pasqualino Ruberto al Teatro Politeama di Lamezia. Il sostegno alla candidatura a sindaco dell’ex presidente di Calabria Etica non è mai stato un segreto e all’indomani della sua elezione alla Regione, con un picco altissimo di voti proprio a Lamezia, Salerno aveva invitato apertamente i suoi elettori a dare fiducia a Ruberto nelle prossime amministrative. Poi, pochi giorni fa, la notizia che Forza Italia aveva scelto come candidato Paolo Mascaro. Una pugnalata alle spalle, secondo il racconto che ne ha fatto lo stesso Salerno. «Gli impegni presi erano altri – ha spiegato – si sarebbe dovuto fare un sondaggio per individuare il candidato in grado di interpretare meglio l’elettorato di centro destra, ma così non è stato».



La decisione di presentare Mascaro sarebbe arrivata a Salerno dal partito tramite un semplice sms. E il consigliere non ci sta. « Se il centrodestra uscirà nuovamente sconfitto dalle amministrative lametine – ha tuonato – qualcuno dovrà prendersi la responsabilità della spaccatura che ha creato».



Tiziana Bagnato