«Ci sono 40 milioni di italiani vaccinati senza obblighi, e quindi li ringrazio, altri si stanno vaccinando. Bisogna difendere anche i diritti di milioni di italiani che ancora non hanno potuto o voluto vaccinarsi. Quindi senza complicare la vita a nessuno. Penso alla scuola. Bisogna garantire la presenza in classe di tutti i bimbi e poi per quanto riguarda Letta, uno che ieri vota con i Cinque Stelle la coltivazione e il consumo della droga in casa ha dei seri problemi, mentre noi ci stiamo occupando di tamponi, di scuola, di cartelle esattoriali questi si occupano di far fare le canne a casa».

A dirlo il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Castrovillari sull'eventuale estensione del green pass sollecitata anche stamani dal segretario Pd Enrico Letta.