«La Lega ci sarà, per la prima volta, alla Regione Calabria, perché al di là delle inchieste, che non commento, c'è una terra in cui mancano strade, autostrade, ferrovie, porti, infrastrutture, piani spiaggia, viadotti. C'è una disastro sanitario e quindi bisogna ricostruire una splendida terra, a partire dal lavoro, dalla sanità e dalle infrastrutture» - ha detto il ministro dell'Interno a Catanzaro dove sta tenendo un comizio a proposito delle prossime elezioni regionali in Calabria. «Come Lega - ha aggiunto - siamo pronti. Non chiedetemi nomi e cognomi. C'è tantissima gente che si sta mettendo a disposizione della Lega, sceglieremo i migliori».