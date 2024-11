La manifestazione per contestare il leader della Lega, che arriverà questa sera nella città dello Stretto, vedrà anche l’adesione di Potere al Popolo

«Aderiamo alla manifestazione organizzata da alcuni giovani reggini - è detto in un comunicato del movimento politico presente con una propria lista alle elezioni politiche del 4 marzo - per salutare degnamente Matteo Salvini, che dopo anni di fango sulla Calabria e sul Sud, si presenta a braccetto con il redivivo Giuseppe Scopelliti per mendicare voti. Contro le sue idee reazionarie, razziste, fasciste e sessiste, scenderemo in piazza questa sera, dalle 19:30, in Piazza De Nava, senza bandiere e senza simboli, come hanno chiesto gli organizzatori, cui va il nostro plauso per l'iniziativa presa. Lo faremo per ricordare - prosegue il comunicato di Potere al Popolo – che dietro il populismo della Lega, che straparla di ruspe contro migranti e rom e strumentalizza precarietà e disoccupazione solo per alimentare la guerra tra poveri, si celano le solite politiche a garanzia di quei pochi che, in questi anni di crisi, hanno guadagnato e hanno continuato a guadagnare sulle spalle della popolazione giovanile e lavoratrice».