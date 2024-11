Il vicepresidente del consiglio: «Questa sarà comunque la legislatura definitiva. Anche sul presidenzialismo siamo tutti d'accordo, quindi rinnovo l'impegno che risale al 2012. Riformare la Costituzione non lo fai in 15 giorni, ci sarà solo da guadagnarci»

«Sul tema dell'autonomia abbiamo fatto ieri un'ottima e utile riunione. In un mese Calderoli ha fatto più dei due governi precedenti ed entro fine anno ci saranno i primi segnali concreti. Non si tratta di portare via niente a nessuno, ma di dare la possibilità a chi si sente pronto di affrontare nuove sfide. Qualcuno potrà chidere due competenze, qualcuno 15 o 20». Lo ha detto a Venezia Matteo Salvini, ministro per le Infrastrutture.

«Questa - ha aggiunto - sarà comunque la legislatura definitiva. Anche sul presidenzialismo siamo tutti d'accordo, quindi rinnovo l'impegno che risale al 2012. Riformare la Costituzione non lo fai in 15 giorni, ci sarà solo da guadagnarci».