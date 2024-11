Il leader della Lega arriverà domani per incontrare chi gli ha garantito un posto in Parlamento. Appuntamento nel pomeriggio a Lamezia e Rosarno

Sicuro di avere una base su cui poggiare il consenso, Matteo Salvini galvanizza i suoi in attesa dell'arrivo in Calabria. «Amici calabresi, domani torno nella vostra splendida Terra per ribadire 2 concetti: #primagliitaliani e #primaillavoro!». Un messaggio che il leader della Lega affida a Twitter: «Vi aspetto - prosegue - alle ore 16.40 a Lamezia Terme e, verso le 18, a Rosarno, per condividere assieme a voi il nostro progetto di Futuro per il Sud e per tutto il Paese».

E non c'è dubbio che per il neo parlamentare leghista eletto in Calabria, sarà una giornata fitta di appuntamenti ed incontri. «Vengo a ringraziare i mieli elettori», aveva dichiarato annunciando la sua visita nella nostra regione. La Lega, in Calabria, alle politiche del 4 marzo ha ottenuto circa il 6% con circa 53mila votanti che hanno scelto il partito di Salvini. Rimasta indietro Tilde Minasi, ad affiancare il leader leghista nella giornata di domani sarà presumibilmente il neo eletto deputato lametino Domenico Furgiuele.

Dai territori che Salvini in campagna elettorale ha promesso di ascoltare, arriveranno i referenti provinciali per affidare al parlamentare le istanze delle singole realtà. «Abbiamo i nostri primi parlamentari- ha dichiarato con soddisfazione il coordinatore vibonese di "Noi con Salvini" Antonio Piserà- domani segnaleremo ai nostri rappresentanti le criticità e i bisogni dei territori. A partire dalla chiusura degli Sprar, soprattutto nelle zone a vocazione turistica. E ancora, chiederemo che venga messa mano alle direttive europee che imbrigliano le attività balneari e la pesca, settori fondamentali per l'economia del nostro territorio»

Lo.C.