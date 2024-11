Spunta un video dell’attuale ministro dell’Interno in cui attacca il primo cittadino calabrese considerato da Fortune uno dei 50 uomini più influenti del mondo per il modello di accoglienza costruito a Riace

Matteo Salvini contro Riace? Il pensiero tutt’altro che tollerante del neo ministro del governo Conte sulle politiche di accoglienza non è una novità. Ma un video inedito postato sui social nel giorno della Festa della Repubblica ha scatenato una serie di reazioni tra i supporters del primo cittadino.

«Al sindaco di Riace non dedico neanche mezzo pensiero. Proprio zero, zero. È lo zero». È la dichiarazione del leader leghista, ripreso con uno smartphone a margine di una delle sue ultime visite in Calabria durante la campagna elettorale.

La risposta di Lucano - considerato dalla rivista Fortune uno dei 50 uomini più influenti del mondo - non si è fatta attendere. «È vero che appartengo alla classe degli ultimi - ha osservato il sindaco di Riace - praticamente zero e che in tutti questi anni abbiamo unito le nostre debolezze con tanti altri disperati di ogni parte del mondo. Abbiamo condiviso un sogno di una nuova umanità libera dalle mafie dal razzismo, dal fascismo e da tutte le ingiustizie».