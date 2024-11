"Salvini, Cosenza vecchia non ti vuole" e "Cosenza non si lega": sono alcuni degli striscioni che stanno comparendo nella città dei Bruzi in vista della visita di Matteo Salvini, prevista per martedì prossimo. A Cosenza il leader della Lega, nell'ambito del suo tour in vista degli appuntamenti elettorali per le elezioni regionali, incontrerà Mario Occhiuto, candidato presidente indicato da Forza Italia, e i rappresentanti del centrodestra, ma l'incontro si preannuncia molto contestato. Su facebook è nato anche il gruppo "Stutamu Salvini" - dal dialetto cosentino "spegniamo Salvini" - al quale sono iscritte oltre quattromila persone. Tra i sostenitori del gruppo anche Bianca Rende, consigliere comunale del Pd, che ha scritto: «Penso che la deriva salviniana, che va oltre Salvini stesso e che ormai attraversa la società cosentina, vada arginata in ogni modo. Martedì, chi può, deve contestare in piazza, non solo Salvini, ma anche chi lo invita per mere ragioni opportunistiche».

