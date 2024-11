Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a "Non è l'Arena" su La7, a proposito degli eventuali finanziamenti che l'Italia riceverà dall'Ue

«Se l'Italia decide di fare il Ponte sullo Stretto, che per me serve, dobbiamo poterlo fare». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a "Non è l'Arena" su La7, a proposito degli eventuali finanziamenti che l'Italia riceverà dall'Ue.