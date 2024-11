Con il Governo stretto tra le ragioni della politica estera e quelle del “sovranismo”, Giorgia Meloni torna dal G20 di Bali, dove ha incontrato il gelo di Macron e la disponibilità di Xi Jinping, rispondendo per le rime a chi polemizza per la figlia portata al vertice indonesiano. Ad aspettarla in Italia, non c’è solo la manovra finanziaria ma anche l’alleato e ministro Matteo Salvini che prova ad anticipare le mosse del governo rubando la scena mediatica a scapito della premier.

I temi dell’attualità politica saranno al centro del dibattito della nuova puntata di Perfidia che l’autrice e conduttrice Antonella Grippo, farà spaziare dall’orizzonte internazionale a quello regionale, dove è appena esplosa la polemica legata al progetto di legge che vuole istituire il consigliere supplente.

La giornalista di Sapri, che ha dato alla puntata il titolo “Il mio cappio libero”, ne discuterà con lo psichiatra e saggista Alessandro Meluzzi, il giornalista del Corriere della Sera, Tommaso Labate, l’europarlamentare in quota Fratelli d’Italia, Vincenzo Sofo, il consigliere regionale del Partito democratico Ernesto Alecci e Giuseppe Aieta in rappresentanza del “Terzo Polo”.

Dunque, appuntamento con Antonella Grippo e la nuova stagione di Perfidia, questa sera, a partire dalle 21 su LaC Tv al canale 11 del digitale terrestre, 411 tivusat e 820 della piattaforma Sky.