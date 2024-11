Altre reazioni alle dichiarazioni rilasciate del ministro della Salute ai microfoni del direttore di Lacnews24.it, Pasquale Motta. È la volta del segretario regionale calabrese del Pd

«La posizione del ministro Lorenzin sulla condizione della sanità in Calabria la dice lunga sul perché un commissario che non è stato in grado di condurre la delicata vicenda dell'applicazione del Piano di rientro, sia ancora al suo posto nonostante ripetute richieste di rimozione da parte del presidente della Regione e della deputazione Pd Calabria». Replica così anche il segretario regionale del Pd alle dichiarazioni rilasciate del ministro della Salute ai microfoni del direttore di Lacnews24.it, Pasquale Motta.



«Il ministro si preoccupi di svolgere il suo ruolo di responsabile del dicastero alla sanità con imparzialità ed efficienza e non di ingaggiare inutili polemiche con il presidente della Regione Calabria. Ecco perché alla luce delle dichiarazioni della Lorenzin siamo sempre più convinti - coclude - della fondatezza della protesta annunciata dal presidente Oliverio per ribadire l'urgenza di un cambio ai vertici della struttura commissariale».