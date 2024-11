«Stiamo valutando di non votare il decreto Calabria qualora non includa nel pacchetto il nome di Gino Strada». Lo ha detto il senatore del M5s, Nicola Morra, presidente della Commissione antimafia nella trasmissione "Non è l'Arena" su la 7. Per Morra, infatti, «deve orientare le politiche pubbliche della sanità in Calabria».



In relazione alla nomina di Zuccatelli il parlamentare ha detto che si tratta di una «conferma pro tempore, i 5 Stelle vogliono rimettere al centro la sanità pubblica. E questo fa paura a tanti».



