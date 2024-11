Il rappresentante del dicastero della Salute in un’intervista ribadisce: «Serve una legge straordinaria per un periodo limitato di tempo che aiuti a risolvere la situazione»

«La situazione è ad uno stadio terminale». Così il ministro della Salute Giulia Grillo, relativamente alla situazione della Calabria per quanto riguarda la sanità, in un'intervista al Gr1. «C'è un decreto che riguarda la Calabria - ha detto il ministro -. Tutte le aziende sanitarie hanno chiuso con un disavanzo di 20 -30 milioni, è l'unica regione in Italia che ha peggiorato i livelli essenziali di assistenza. Bisogna fare una legge straordinaria per un periodo limitato di tempo che aiuti a risolvere la situazione».