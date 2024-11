Sul nome di Gino Strada quale possibile commissario alla sanità in Calabria si è espresso in maniera favorevole anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. «La sanità calabrese è in condizioni che non si possono raccontare – ha scritto sulla sua pagina Facebook -: dare carta bianca a Gino Strada non è la soluzione. Ma è un ottimo inizio. Perché Strada è un uomo che non guarda in faccia nessuno: guarda negli occhi tutti, ma non guarda in faccia nessuno. E per la Calabria c’è bisogno di una persona così. Subito».

Un post il suo che si apre con parole di stima nei confronti del fondatore di Emergency: «Ho imparato a conoscere Gino Strada quando lessi un suo libro, giovane studente. L’ho incontrato personalmente da sindaco: l’ho ascoltato, ci ho discusso, l’ho criticato su alcune cose, mi ha fatto emozionare su altre. È un uomo vero. Un dottore vero. Un italiano vero».

«Se davvero è disponibile a fare il commissario per la sanità in Calabria – continua -, il Presidente del Consiglio e il Ministro della Sanità possono fare una sola cosa per rimediare al pasticcio Cotticelli/Zuccatelli: firmare oggi stesso la nomina di Gino Strada a commissario per la sanità in Calabria. Accompagnarlo fisicamente a Catanzaro. E dargli tutti i poteri».

