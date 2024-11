L’avventura dell’ingegnere Massimo Scura alla guida dell’Ufficio del Commissario per la Sanità in Calabria potrebbe essere giunta al capolinea. Ad ore, infatti, dovrebbe giungere dal Dicastero della Salute, guidato dalla grillina Giulia Grillo, la notizia della surroga. Indiscrezioni, queste, confermate dal parlamentare cinque stelle e componente della commissione parlamentare Sanità, Francesco Sapia. Ci sono altre voci, però, insistenti, che vorrebbero invece la prossima nomina di un sub commissario del governo che faccia da controllore al lavoro svolto da Scura e Oliverio. In ogni caso, presto, il comparto sanitario calabrese sarà interessato da uno scossone politico.